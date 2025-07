Massimo Stano lancia la sfida | Farò 20 e 35 km ai Mondiali Abbiamo tre giovani fortissimi | alla loro età ero una pippa…

Massimo Stano si conferma protagonista di una stagione straordinaria, sfidando se stesso e gli avversari con imprese record e risultati sorprendenti. Mentre l’attenzione si concentra sulla sua audace sfida ai Mondiali con la far242 20 e 35 km, emergono anche tre giovani talenti italiani pronti a lasciare il segno. La corsa verso la gloria è aperta: chi si legherà al traguardo? La sfida è appena iniziata.

Massimo Stano si sta rendendo protagonista di una grande stagione, caratterizzata dal record europeo sui 10.000 metri di marcia in pista (37:33.03 a Prato) e dal record del mondo nella 35 km di marcia (2h20:43 a Podebrady in occasione degli Europei a squadre). Il Campione Olimpico della 20 km a Tokyo 2020 si è cimentato anche sulla sua distanza di riferimento, concludendo al quarta posto a La Coruna con il terzo crono della carriera (1h18:25) e dimostrando un ottimo stato di forma. Il fuoriclasse pugliese, che sta lavorando alacremente per farsi trovare pronto in vista dei Mondiali, previsti a Tokyo nel mese di settembre, è stato ospite dell’ultima puntata di OA Focus, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, cominciando a parlare dei suoi inizi: “ Ho iniziato a dieci anni con la corsa perché fuori dalle scuole elementari c’erano delle scale, facevo della gare clandestine di velocità e le vincevo quasi tutte. 🔗 Leggi su Oasport.it