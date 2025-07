Massacro di Srebrenica dall’ex Jugoslavia alla Palestina la comunità internazionale assiste ancora all’annientamento di un popolo

Il massacro di Srebrenica nel 1995 e l’attuale offensiva di Netanyahu in Palestina rivelano un inquietante filo conduttore: la storia sembra ripetersi, portando con sé domande sulla giustizia e sull’indifferenza della comunità internazionale. Da quel terribile episodio in Europa all’orrore quotidiano nel Medio Oriente, emerge un quadro in cui il silenzio e l’inerzia rischiano di perpetuare la sofferenza di popoli innocenti. È tempo di riflettere e agire.

Le somiglianze tra la pulizia etnica del ‘95 e l’offensiva di Netanyahu oggi sollevano interrogativi sulla giustizia e sull’indifferenza globale L’11 luglio 1995, nel cuore dell’Europa, si consumò uno degli episodi più atroci della storia recente: il massacro di Srebrenica. Più di 8.000 uomin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Massacro di Srebrenica, dall’ex Jugoslavia alla Palestina, la comunità internazionale assiste ancora all’annientamento di un popolo

In questa notizia si parla di: massacro - srebrenica - jugoslavia - palestina

Un viaggio sulle orme dei sopravvissuti al massacro di Srebrenica - Un viaggio emozionante e carico di memoria: migliaia di persone si stanno muovendo lungo i sentieri bosniaci, riscoprendo il cammino dei sopravvissuti al massacro di Srebrenica.

Srebrenica, il massacro e il ritorno. Elvira Mujcic al Festival delle Letterature di Roma: «Se volessimo imparare qualcosa da Srebrenica dovremmo guardare quello che sta succedendo oggi in Palestina e agire adesso; Dimenticare o Ricordare? Le promesse internazionali infrante da Srebrenica a Gaza; “Anatomia di un genocidio”. Il rapporto di Francesca Albanese sulla situazione dei diritti umani a Gaza.

30esimo anniversario del massacro di Srebrenica, il genocidio ai danni di 8mila bosniaci musulmani da parte delle truppe serbo-bosniache di Mladic - Trent'anni fa avveniva il genocidio di Srebrenica, uno degli episodi più tragici in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il peggior crimine di guerra nel vecchio continente dal 1945. Secondo informazione.it

Gaza è una nuova Srebrenica moltiplicata per dieci: un massacro sotto gli occhi dell’Onu - A 30 anni dal genocidio di Srebrenica, Gaza è teatro di un nuovo massacro mentre l'Onu si dimostra incapace di intervenire. Da ilfattoquotidiano.it