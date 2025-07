Massacra moglie e suocero in aula il video dell’omicidio | le urla strazianti dei vicini

Un’aula di tribunale trasformata in scena di pura tragedia, dove il video dell’omicidio di via Menotti a Varese ha sconvolto tutti. Le urla strazianti dei vicini e le immagini crude hanno messo a dura prova la sensibilità di chi era presente, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi assisteva a questa drammatica testimonianza. Un racconto che ci invita a riflettere sulla drammaticità della violenza domestica e sulla necessità di intervenire prima che sia troppo tardi.

Le grida non arrivano dal grande schermo, ma dalla strada, da una mattina qualunque trasformata in incubo. “Fermatelo, chiamate la polizia!”, implorano le voci fuori campo, mentre le immagini riprodotte in aula scorrono lente e crude. È il video dell’orrore, quello dell’ omicidio di via Menotti a Varese, mostrato durante il processo a Marco Manfrinati. Una scena che ha gelato la Corte d’Assise, presieduta dal giudice Andrea Crema, e lasciato senza fiato chi era presente. In pochi minuti, il filmato racconta una furia incontenibile, un attacco premeditato, la trasformazione di un uomo in carnefice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Massacra moglie e suocero, in aula il video dell’omicidio: le urla strazianti dei vicini

