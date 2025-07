Marotta tragedia a festa compleanno | uomo armato uccide madre festeggiata e ferisce nonna

Una serata di gioia si è trasformata in tragedia a Marotta di Mondolfo, quando un uomo armato ha fatto irruzione durante il compleanno di una bambina, aprendo il fuoco e causando dolore e sgomento tra i presenti. La comunità si stringe attorno alle vittime mentre le indagini sono in corso per chiarire i motivi di questa terribile vicenda. La speranza ora è che giustizia e pace possano prevalere in questa difficile situazione.

Tragedia nella serata di venerdì a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, durante la festa di compleanno di una bambina. Secondo le prime informazioni intorno alle 19, riferisce 'Vivere.it' Senigallia, un 70enne avrebbe fatto irruzione armato e avrebbe cominciato a sparare. Due proiettili hanno colpito la nonna della piccola, ferendola. Colpita anche la mamma della festeggiata, poi presa in ostaggio dall'uomo che si è asserragliato nell'abitazione, un casolare non lontano dall'azienda di cosmetici Sodico, lungo la strada provinciale. Il 70enne si è arreso intorno alle 22.

Assurda tragedia a Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte le piccole invitate - Un incidente devastante ha sconvolto la serenità di una festa di compleanno a Marotta. Un uomo di 70 anni, con un gesto improvviso e drammatico, ha aperto il fuoco, colpendo gravemente la nonna e uccidendo la madre della festeggiata, mentre tutte le bambine sono salve per miracolo.

