Marotta spari alla festa di compleanno di una bambina | uccisa la madre e ferita la nonna

Tragedia sconvolgente a Marotta: durante una festa di compleanno infantile, un uomo di 70 anni ha fatto irruzione con armi da fuoco, lasciando dietro di sé un’immagine di pura devastazione. La madre della festeggiata è stata uccisa, la nonna rimasta ferita gravemente, e l’intera comunità sotto shock. Un episodio che si segnala come una drammatica emergenza di violenza familiare, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta.

Orrore a Marotta: questa sera (11 luglio) alle 19 in un casolare di campagna un 70enne ha fatto irruzione nell'abitazione dove si stava svolgendo una festa di compleanno di una bambina e ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Marotta, spari alla festa di compleanno di una bambina: uccisa la madre e ferita la nonna

In questa notizia si parla di: marotta - festa - compleanno - bambina

Marotta presente alla festa per i 60 anni dalla seconda Coppa dei Campioni dell’Inter - Oggi al Botinero di Milano, il vice presidente Javier Zanetti ha accolto ex giocatori e tifosi per festeggiare il sessantesimo anniversario della vittoria della seconda Coppa dei Campioni dell'Inter.

Assurda tragedia a #marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte le... Vai su X

In occasione della rubrica, #conosciamocimmrun, Oggi facciamo i più sentiti auguri di Buon Compleanno ad Enrico Bauchiero! Enrico è uno dei runner più giovani della Marotta Mondolfo Run ASD, entrato in squadra già nel 2021 seguendo le orme del frat Vai su Facebook

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, muore la nonna. Diretta; Assurda tragedia a Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la; Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte.

Orrore a Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte le piccole invitate - Orrore a Marotta: questa sera (11 luglio) alle 19 in un casolare di campagna un 70enne ha fatto irruzione nell'abitazione dove si stava svolgendo una ... Come scrive msn.com

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, muore la nonna. Diretta - Un uomo armato di fucile ha fatto irruzione in casa a Marotta, nel Fanese, e ha sparato a bruciapelo alla donna, nonna della piccola festeggiata. Scrive ilrestodelcarlino.it