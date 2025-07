Marotta Pesaro Urbino entra in casa durante la festa di compleanno di una bimba e spara | uccisa una donna

Una tragica notte scuote Marotta Pesaro Urbino: durante una festa di compleanno, un uomo ha fatto irruzione e ha aperto il fuoco, causando la morte di una donna. L'intervento rapido dei carabinieri ha portato all'arresto del responsabile, ma il dolore e lo shock restano in tutta la comunità . Un episodio che mette in discussione la sicurezza e la fragilità della tranquillità quotidiana.

L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro i presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il responsabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante la festa di compleanno di una bimba e spara: uccisa una donna

Marotta, uomo irrompe al compleanno di una bambina e spara, uccide la madre e ferisce la nonna

