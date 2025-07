Marotta fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina | spara alla nonna e uccide la madre Salve tutte le piccole invitate Chi è il killer

Un episodio di pura follia scuote Marotta: un uomo di 70 anni fa irruzione in una festa di compleanno, causando un drammatico'esplosione di violenza. In pochi attimi, la scena si trasforma in un incubo quando spara alla nonna e uccide la madre della festeggiata, mentre miracolosamente salva tutte le piccole invitate. La comunità è sconvolta: chi si nasconde dietro questa tragedia e cosa ha spinto il killer a compiere un gesto così efferato?

Orrore a Marotta: nella serata dell'11 luglio¬†in un casolare di campagna un 70enne ha fatto irruzione nell'abitazione dove si stava svolgendo una festa di compleanno di una bambina e ha. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte le piccole invitate. Chi √® il killer

In questa notizia si parla di: marotta - irruzione - festa - compleanno

Assurda tragedia a Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte le piccole invitate - Un incidente devastante ha sconvolto la serenità di una festa di compleanno a Marotta. Un uomo di 70 anni, con un gesto improvviso e drammatico, ha aperto il fuoco, colpendo gravemente la nonna e uccidendo la madre della festeggiata, mentre tutte le bambine sono salve per miracolo.

Assurda tragedia a #marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte le... Vai su X

Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte; Assurda tragedia a Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la; Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, muore la nonna. Diretta.

Orrore a Marotta, fa irruzione alla festa di compleanno di una bambina: spara alla nonna e uccide la madre. Salve tutte le piccole invitate - Orrore a Marotta: questa sera (11 luglio) alle 19 in un casolare di campagna un 70enne ha fatto irruzione nell'abitazione dove si stava svolgendo una ... Si legge su msn.com

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, muore la nonna. Diretta - Un uomo armato di fucile ha fatto irruzione in casa a Marotta, nel Fanese, e ha sparato a bruciapelo alla donna, nonna della piccola festeggiata. Segnala ilrestodelcarlino.it