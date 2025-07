Marisa Laurito | Ballando con le Stelle? Non mi sono divertita De Martino? Nessun paragone con Renzo Arbore

Nata, artisticamente parlando, sotto i riflettori di un mondo che ha saputo valorizzare il suo talento autentico, Marisa Laurito rappresenta un esempio di versatilità e passione. La sua partecipazione a "Ballando con le Stelle" può aver avuto il suo fascino, ma lei stessa ha ammesso di non aver trovato il divertimento sperato. Un personaggio che continua a sorprendere, ben lontano dai paragoni e sempre fedele alla sua essenza unica.

Marisa Laurito è un’artista unica nel suo genere, un talento poliedrico che ha spiccato il volo grazie a Renzo Arbore conquistando di diritto un posto nel districato mondo dello spettacolo. Attrice, cabarettista e conduttrice televisiva, la Laurito ha scritto alcune delle pagine più belle della televisione e dello spettacolo. Marisa Laurito: “Ballando con le Stelle? Talent piacevole, ma non mi sono divertita”. Nata, artisticamente parlando, nella “scuola” di Renzo Arbore e Eduardo De Filippo, Marisa Laurito ancora oggi è uno dei nomi più risonanti dello spettacolo italiano. Oggi sceglie con cura ed attenzione i programmi a cui presenziare prediligendo il teatro e in particolare il ruolo di direttrice del Teatro Trianon Viviani di Napoli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Marisa Laurito: “Ballando con le Stelle? Non mi sono divertita. De Martino? Nessun paragone con Renzo Arbore”

