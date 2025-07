Marianella difende Allegri | È la persona giusta per gestire la società

Massimo Marianella, noto telecronista, si schiera dalla parte di Allegri, ritenendo che sia la scelta giusta per guidare la società. Con la sua esperienza e competenza, Marianella sottolinea come l’allenatore abbia le qualità per riportare il Milan ai vertici. In un momento delicato, la sua voce rappresenta un punto di vista importante nel dibattito sulle future strategie del club. La fiducia in Allegri potrebbe essere decisiva per il rilancio rossonero.

il noto telecronista Massimo Marianella ha preso la parola per esprimere il suo pensiero sull'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marianella difende Allegri: “È la persona giusta per gestire la società”

In questa notizia si parla di: marianella - allegri - difende - persona

Il conduttore de La Zanzara rivela i suoi rarissimi momenti di igiene personale durante la puntata dell'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. Vai su Facebook