Marialuisa Jacobelli conquista Instagram con un selfie allo specchio nella suggestiva cornice di Roma, mandando i fan in tilt. La sua naturale bellezza e il talento professionale si fondono in uno scatto che fa il pieno di like e commenti entusiasti. Una donna che incarna eleganza e competenza, con il sorriso che illumina la città eterna: il suo fascino senza tempo continua a catturare l’attenzione di tutti.

Marialuisa Jacobelli: il selfie allo specchio nella città eterna manda i fan in tilt. La giornalista con uno scatto clamoroso fa il pieno di like Una donna bellissima e una professionista bravissima. Magari abbiamo sbagliato l’ordine – quindi professionista bravissima e donna bellissima – però cambia poco. (Instragram) – Ilveggente.it Marialuisa Jacobelli è una delle giornaliste più conosciute nel panorama italiana. Figlia di un altro grande giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport tra le altre cose, Xavier, ha seguito le orme del padre in questo mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Marialuisa Jacobelli, il selfie allo specchio manda i fan in tilt

