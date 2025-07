Maria De Filippi ne sa una più del diavolo | ecco il nuovo tronista di Uomini e Donne

Maria De Filippi, sempre un passo avanti, ha deciso di sorprendere ancora una volta: il nuovo tronista di Uomini e Donne sarà Flavio Ubirti, il giovane tentatore di Temptation Island 2025 che ha fatto parlare di sé. La conduttrice non teme di puntare su volti discussi e carismatici, certi di catturare l’attenzione del pubblico. Ma cosa ci riserverà questa scelta audace? È solo l’inizio di un entusiasmante nuovo capitolo nel mondo dei sentimenti.

Maria De Filippi non smette mai di sorprendere e, a quanto pare, ha già pronto un asso nella manica per la prossima edizione di Uomini e Donne. Dopo aver lanciato negli anni volti diventati veri e propri fenomeni televisivi, la regina di Canale 5 starebbe pensando di puntare su uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island 2025. Si tratta di Flavio Ubirti, il giovane tentatore che in poche puntate ha catalizzato l’attenzione del pubblico e delle fidanzate del programma. Tra fisico da modello, sorriso magnetico e un carattere capace di incuriosire chiunque, Flavio sembra avere tutte le carte in regola per sedersi sul trono e far sognare le telespettatrici. 🔗 Leggi su Donnapop.it