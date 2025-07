' Margine di Resistenza' presentazione del libro di Nermin Kahriman dedicato a Sarajevo

In un momento in cui il ricordo del genocidio di Srebrenica è più vivo che mai, giovedì 17 alle 21, il Circolo Acli di Pontelagoscuro ospiterà un evento imperdibile. Nell’ambito della rassegna Margine di Resistenza, sarà presentato il libro di Nermin Kahriman, 'Casa mia. Sarajevo vive...', un viaggio emozionante attraverso le sfide e la resilienza di questa città simbolo di speranza e rinascita. Un’occasione da non perdere per approfondire la storia e il cuore di Sarajevo.

Nei giorni in cui si ricorda il 30esimo anno dal genocidio di Srebrenica, giovedì 17 alle 21 è un arrivo un appuntamento veramente particolare per le nostre zone. Al Circolo Acli di Pontelagoscuro, per la rassegna Margine di Resistenza, è in programma la presentazione di 'Casa mia. Sarajevo vive. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: margine - resistenza - presentazione - sarajevo

'Margine di Resistenza', presentazione del libro di Nermin Kahriman dedicato a Sarajevo; Margine di Resistenza, quattro giovedì di memoria e cultura politica a Pontelagoscuro; Dalla mostra su Berlinguer al reading, tutto pronto per 'Margini di Resistenza'.

Sarajevo e LGBT+, resistenza dal margine / Bosnia Erzegovina / aree ... - Sabato scorso si è tenuto il secondo pride di Sarajevo, dopo una pausa nel 2020 a causa della pandemia da Covid 19. balcanicaucaso.org scrive