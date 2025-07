Marettimo Italian Film Fest 2025 | sei giorni di cinema cultura e spettacolo sull’isola più lontana delle Egadi

Il Marettimo Italian Film Fest 2025 torna con entusiasmo per la sua sesta edizione, un viaggio tra cinema, cultura e spettacolo sull’isola più lontana delle Egadi. Dal 14 al 19 luglio, il suggestivo porticciolo si trasformerà in un’arena sotto le stelle, offrendo incontri con protagonisti dello spettacolo e appuntamenti dedicati all’ambiente e alla cultura. La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si conferma come un’esperienza indimenticabile tra mare, cinema e emozioni.

Torna anche quest’anno, per la sua sesta edizione, il Marettimo Italian Film Fest, in programma dal 14 al 19 luglio 2025. L’evento, organizzato dall’associazione culturale SoleMar Eventi, trasformerà il suggestivo porticciolo dell’isola di Marettimo in un’arena di cinema sotto le stelle, incontri con protagonisti dello spettacolo e appuntamenti dedicati all’ambiente e alla cultura. La manifestazione, gratuita e aperta al pubblico, si conferma come uno degli appuntamenti estivi più attesi nel panorama cinematografico italiano, unendo l’incanto di una location incontaminata alla passione per il grande schermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Marettimo Italian Film Fest 2025: sei giorni di cinema, cultura e spettacolo sull’isola più lontana delle Egadi

Sabato 19 luglio – Ore 22.00 Area Palco – Piazzale Scalo Nuovo Martina Sinigalia, atleta azzurra e campionessa di scherma di livello internazionale, sarà ospite del Marettimo Italian Film Fest per ricevere una Targa d'Onore. Veneta di nascita, marettimar

