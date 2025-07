Marettimo Italian Film Fest 2025 Dal 14 al 19 luglio 2025 lunedì sabato serata finale

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: torna il Marettimo Italian Film Fest, giunto alla sua sesta edizione, dal 14 al 19 luglio 2025. Tra cinema sotto le stelle, incontri con grandi ospiti e una retrospettiva dedicata alla commedia, questa kermesse promuove cultura, divertimento e confronto in uno scenario mozzafiato. Un evento imperdibile che trasformerà il porticciolo di Marettimo nel cuore pulsante dell’estate italiana. La magia sta per cominciare!

Torna per la sesta edizione, “Marettimo Italian Film Fest”, in programma dal 14 al 19 luglio 2025, a cura dell'associazione culturale SoleMar Eventi. La manifestazione, aperta al pubblico e di carattere promozionale, animerà il porticciolo dell'isola con cinque serate di cinema all'aperto sotto le stelle, talk e incontri con grandi nomi dello spettacolo, della cultura e dell'ambiente. In programma una retrospettiva dedicata alla commedia italiana con la proiezione restaurata in 4K di Sapore di mare, oltre a titoli recenti come NapoliNew York, Afrodite, Io e te dobbiamo parlare e L'abbaglio. Attesi ospiti come Massimiliano Gallo, Claudia Gerini, Nancy Brilli, Vanessa Gravina, Antonio Catania, Matteo Martari, Licia Colò e molti altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it