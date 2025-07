Maremma nuovo incendio | fiamme nei boschi di Scansano minacciate le case

Un'onda di paura si diffonde nella Maremma: un nuovo incendio divampa nei boschi di Scansano, minacciando non solo la flora e la fauna, ma anche le abitazioni circostanti. Le fiamme, alte e minacciose, richiamano l'attenzione delle squadre di soccorso impegnate a domare questa minaccia crescente. La comunità si mobilita con urgenza, sperando in un pronto intervento per preservare il patrimonio naturale e la sicurezza dei cittadini. La lotta contro il fuoco è appena iniziata.

Un nuovo e pauroso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 11 luglio 2025, in provincia di Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maremma, nuovo incendio: fiamme nei boschi di Scansano, minacciate le case

In questa notizia si parla di: incendio - maremma - fiamme - boschi

Vasto incendio in Maremma, a fuoco boschi e aree coltivate: mobilitati anche 3 elicotteri - Un vasto incendio devasta le colline di Maremma, minacciando boschi e aree coltivate in località Piagge di Maiano, Scansano.

Vasto incendio in Maremma, a fuoco boschi e aree coltivate: mobilitati anche 3 elicotteri Vai su X

SAGRA DELLO SPORT Non perdetevi la sagra organizzata da AsdCalcio Capalbio al campo sportivo di Borgo Carige. ? Ecco tutte le info e il menu #capalbio #sagradellosport #cibo #maremma Vai su Facebook

Maremma, nuovo incendio: fiamme nei boschi di Scansano, minacciate le case; Vasto incendio in Maremma, a fuoco boschi e aree coltivate: mobilitati anche 3 elicotteri; Non si ferma l'emergenza incendi: le fiamme avvolgono il bosco e minacciano le case, ancora paura tra i residenti. La situazione.

La Maremma brucia ancora: riprende l’incendio di Piagge del Maiano - GROSSETO – L’ampio incendio che mercoledì 9 luglio ha distrutto oltre 50 ettari di campi e bosco, ha ripreso nel pomeriggio di oggi, 11 luglio. Da msn.com

Scansano, nuovo incendio boschivo a Scansano. In serata previsto l'intervento dei Canadair - Scansano: Nel grossetano sono proseguite per tutta la giornata le operazioni di bonifica sugli incendi scoppiati ieri e si contano i danni arrecati dalle fiamme sui beni civili e sul patrimonio ... maremmanews.it scrive