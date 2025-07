Mareggiata a Civitavecchia in corso il ripristino della Marina

dovrà contribuire a rafforzare la stabilità dell’arenile e a tutelare la bellezza naturale di Civitavecchia. Con questi interventi tempestivi, la città si impegna a preservare il suo patrimonio marittimo e a garantire un turismo sostenibile, affinché residenti e visitatori possano tornare a godere delle meraviglie della spiaggia in tutta sicurezza e serenità.

Civitavecchia, 11 luglio 2025 – A seguito della recente mareggiata che ha interessato la Marina, l’Amministrazione comunale ha avviato oggi gli interventi di ripristino dell’arenile, programmati non appena le condizioni meteomarine hanno consentito di operare in sicurezza ed efficacia. La spiaggia, composta da ciottoli di fiume, è s oggetta fisiologicamente all’azione delle mareggiate. L’opera di protezione installata – una barriera soffolta – ha il compito di ridurre il moto ondoso e dissipare l’energia del mare prima che raggiunga la riva. Sebbene l’intervento abbia assolto in parte alla sua funzione, è evidente che fenomeni meteo particolarmente intensi possano comunque modificare temporaneamente la conformazione della spiaggia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it