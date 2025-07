Mare Abodi | Più grande impianto sportivo a cielo aperto offre lavoro sport e formazione

Il mare di Abodi rappresenta molto più di un semplice spazio aperto: è il cuore pulsante di opportunità, lavoro e formazione. Con il suo grande impianto sportivo a cielo aperto, questa iniziativa dimostra come lo sviluppo economico e sportivo possano andare di pari passo, creando nuove prospettive per giovani e professionisti. Il settore marittimo si conferma così un pilastro fondamentale per il futuro del nostro Paese, offrendo speranze e crescita a tutti.

“Intanto diciamo che l’economia del mare, al di là della dimensione sportiva, è un settore che offre opportunità di lavoro e noi stiamo cercando di mettere insieme elementi proprio nell’ottica dell’offerta delle opportunità”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine del IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mare, Abodi: “Più grande impianto sportivo a cielo aperto, offre lavoro, sport e formazione”

In questa notizia si parla di: offre - mare - lavoro - abodi

L’ arrivo del Ministro dello Sport Andrea Abodi 4* Summit Nazionale Economia del Mare Blue Forum Vai su Facebook

Mare, Abodi: “Più grande impianto sportivo a cielo aperto, offre lavoro, sport e formazione”; Mare, Abodi: Più grande impianto sportivo a cielo aperto, offre lavoro, sport e formazione; Prete: “Blue Economy in forte espansione, Sud protagonista dello sviluppo”.

Mare, Abodi: "Più grande impianto sportivo a cielo aperto, offre lavoro, sport e formazione" - "Intanto diciamo che l'economia del mare, al di là della dimensione sportiva, è un settore che offre opportunità di lavoro e noi stiamo cercando di mettere insieme elementi proprio nell' ... msn.com scrive

MARE: MINISTRO ABODI, UN PIANO DI ALFABETIZZAZIONE PER FAR CONOSCERE AI GIOVANI I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ - Un piano di alfabetizzazione del mare dedicato ai nostri giovani per diffondere la consapevolezza dei rischi e delle opportunità ... Lo riporta ilnautilus.it