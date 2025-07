Mare Abodi | Economia blu è lavoro sport e formazione A Brindisi polo dedicato

L’economia blu a Brindisi si conferma un motore di opportunità, unendo sport, formazione e occupazione. Il ministro Andrea Abodi sottolinea come questo settore rappresenti non solo un pilastro della crescita economica, ma anche una via per creare nuovi posti di lavoro e sviluppare competenze. Con un polo dedicato, la città si prepara a diventare un importante punto di riferimento nel panorama marittimo italiano, aprendo la strada a un futuro ricco di prospettive.

(Adnkronos) – "Intanto diciamo che l'economia del mare, al di là della dimensione sportiva, è un settore che offre opportunità di lavoro e noi stiamo cercando di mettere insieme elementi proprio nell'ottica dell'offerta delle opportunità". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine del IV Summit Nazionale sull'Economia del Mare .

Nautica, Zanetti (Confitarma): “Economia del mare vale 10% Pil” - L'economia del mare rappresenta un pilastro essenziale per l'Italia, contribuendo oltre il 10% del PIL nazionale con circa 180 miliardi di valore aggiunto.

