Marciapiedi impraticabili e verde assente | Nessuna attenzione per la grande aiuola di via Corridoni una desolazione FOTO

una landa desolata, priva di vita e di cura. Il marciapiede impraticabile e l’assenza di vegetazione trasformano questa zona in un luogo abbandonato, simbolo di incuria e mancanza di attenzione alle esigenze dei cittadini. È ora di intervenire per restituire dignità e colore a questa parte di città, migliorando la qualità della vita di chi vi abita e passeggia.

Due anni fa due alberi, a causa del forte vento, erano caduti. Da allora tutti quelli che c’erano sono stati tagliati, ma nella grossa aiuola che campeggia davanti alle palazzine di via Corridoni non solo di verde non è mai tornato, ma il degrado è andato avanti e ormai quell’area è completamente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it