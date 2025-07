Marciapiede ' killer' in via Da Zara dottoressa cade e si frattura il malleolo | E' pericoloso va ripristinato

Un marciapiede in condizioni penose a Via Da Zara si rivela un vero e proprio killer, mettendo a rischio pedoni e commercianti. La recente caduta di una dottoressa, con frattura del malleolo, sottolinea l’urgenza di interventi immediati per ripristinare sicurezza e decoro. Prima o poi, qualcuno avrebbe potuto pagare un prezzo più alto. È ora di agire, prima che sia troppo tardi.

“Prima o poi sarebbe successo”, commenta amareggiata una signora sulla settantina, che rallenta il passo per forzare la corsa del carrellino per la spesa sul marciapiede disastrato. Non c’è bisogno di chiedere, immagina già il motivo di quelle fotografie. “Per fortuna non è successo ad un anziano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

marciapiede - killer - zara - dottoressa

