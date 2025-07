Marchegiani positivo | Calhanoglu e Lautaro Martinez? Già risolto! Ripartenza

Luca Marchegiani analizza con ottimismo le recenti difficoltà dell’Inter, sottolineando come la risoluzione di calciatori come Calhanoglu e Lautaro Martinez possa segnare una ripartenza positiva. Nonostante le sfide attuali, il commentatore evidenzia che la squadra ha ancora tutte le carte in regola per scrivere una stagione di successi. La domanda ora è: ci sarà davvero questa svolta tanto attesa?

Luca Marchegiani ha parlato delle difficoltà attuali vissute dall’Inter, sottolineando come ciò non impedisca di poter pensare a registrare una stagione positiva. IL RAGIONAMENTO – Luca Marchegiani si è così pronunciato a Sky Sport sul momento sperimentato dall’Inter: «Dall’anno scorso ad adesso si sta vivendo qualcosa di paradossale. L’Inter era la squadra più forte, era avanti sul mercato e sul piano strategico sembrava avere tutto sotto controllo. Poi, una stagione sbagliata e degli acquisti sbagliati hanno reso complicata la situazione dei nerazzurri. Con l’esodo di Inzaghi e l’approdo di un nuovo allenatore, sembra che si debba ricostruire la squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marchegiani positivo: «Calhanoglu e Lautaro Martinez? Già risolto! Ripartenza»

