Marc Marquez inizia alla grande | sue le FP1 al Sachsenring Bagnaia 9°

Inizia alla grande il weekend di MotoGP al Sachsenring, con Marc Marquez che domina le prime FP1, segnando il miglior tempo e dando spettacolo sulla pista tedesca. La sfida tra i piloti si accende, con Bagnaia 9176 che si piazza subito tra i protagonisti e un sorprendente Alex Marquez che, dopo il rientro, dimostra di non voler mollare. La gara promette emozioni intense: chi saprà prevalere?

Lo spagnolo della Ducati precede Miller e Bezzecchi in Germania. Il fratello Alex, di rientro da un infortunio, è quattordicesimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marc Marquez inizia alla grande: sue le FP1 al Sachsenring. Bagnaia 9°

