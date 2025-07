Maranell i bambini di Chernobyl accolti in Municipio

Un gesto di speranza e solidarietà che unisce cuori e territori, portando un messaggio di pace e rinascita. I bambini di Chernobyl, accolti calorosamente nel cuore di Maranello, rappresentano un simbolo di resilienza e umanità, mentre il progetto “Accoglienza Solidarietà Pace” continua a rafforzare i legami tra le comunità. Un’esperienza che emoziona e ispira, dimostrando che la solidarietà può davvero cambiare il mondo.

I bambini di Chernobyl a Maranello. Nella mattinata del 10 luglio un gruppo di bambini bielorussi è stato accolto in municipio dal sindaco Luigi Zironi, nell’ambito del progetto “Accoglienza Solidarietà Pace” promosso dall’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine. La visita, che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

I bambini da Chernobyl: "Che gioia scoprire il mare. Un vero miracolo di pace" - Un vento di speranza soffia sui cuori di questi piccoli sopravvissuti: i bambini di Chernobyl, spesso segnati dalla paura e dalla distruzione, oggi scoprono il mare e la gioia di vivere.

