Mar Ligure le temperature tornano nella media | a giugno avevano raggiunto i 30 gradi

le acque del mare, riportandole alla media stagionale. Questa rassicurante diminuzione delle temperature permette alla Liguria di godere di un clima più equilibrato e piacevole, ideale per chi desidera approfittare delle bellezze della costa senza il disagio di un caldo eccessivo. Con i suoi cambiamenti climatici in atto, il mar Ligure si conferma come uno specchio delle dinamiche atmosferiche in continuo movimento.

Sono tornate verso la media climatica le temperature del mar Ligure dopo settimane di caldo intenso: basti pensare che l'acqua aveva raggiunto nei giorni addirittura i 30 gradi. Poi il passaggio dei temporali e dei venti settentrionali dei giorni scorsi ha rinfrescato non solo l'aria bensì anche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ligure - temperature - media - raggiunto

Buonasera a tutti! Una circolazione sensibilmente più fresca ed instabile ha raggiunto lo stivale portando un sensibile abbassamento delle temperature. Mercoledì sarà una splendida giornata di sole al nord, si attarderà qualche nube al centro e al sud. ? Sc Vai su Facebook

?La temperatura superficiale del mare nel Mar Ligure ha raggiunto i 29 °C. Vai su X

Mar Ligure, le temperature tornano nella media: a giugno avevano raggiunto i 30 gradi; Il mar Ligure si scalda sempre più velocemente: acque di superficie fino a 27 gradi. I dati della ricerca Distav; Il mar Ligure si scalda sempre più velocemente: temperature record, acque di superficie fino a 27 gradi. I dati della ricerca Distav.

Il Mar Ligure non è più bollente: brusco calo della temperatura dopo i temporali - Merito dei temporali degli scorsi giorni che hanno provocato una repentina diminuzione della temperatura superficiale, come certificano le mappe satellitari ela ... Si legge su msn.com

L'estate al contrario della Liguria, mare più caldo a giugno rispetto a luglio - Dopo alcune settimane caratterizzate da temperature superficiali marine eccezionalmente elevate, negli ultimi giorni è stata osservata da Arpal una improvvisa diminuzione della temperatura del Mar ... Lo riporta msn.com