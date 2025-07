Manutenzione strade e ripristino dopo esecuzione sottoservizi | decine di cantieri aperti in città

Dopo mesi di interventi e cantieri aperti, i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla Strada Comunale 17 sono finalmente terminati, migliorando la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina. Con i prossimi appalti in corso di espletamento, la nostra comunità continuerà a beneficiare di strade più moderne e funzionali. Un impegno costante per un territorio sempre più vivo e in movimento.

Sono terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto lungo il primo tratto della Strada Comunale 17, dall'incrocio con la Strada Statale 89 per una lunghezza di circa 1,2 km. "Con i prossimi appalti in corso di espletamento in questi giorni a cura della Stazione.

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

AVVISO TAGLIO SIEPI Si invita la cittadinanza a provvedere con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 01.07.2025 all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria consistenti nella potatura e/o taglio di siepi, rami, erbacce e

Ripristino delle strade, marciapiedi e piste ciclabili della terraferma veneziana: la Giunta approva il progetto da 2,85 milioni di euro; Marianopoli,iniziati i lavori per rimuovere fanghi e detriti dalla Sp 252; Strade “sfregiate” dopo posa fibra ottica, dal 17 marzo via ai lavori di ripristino.

LAVORI Foggia, ripristino strade dopo esecuzione sottoservizi, tanti i cantieri aperti in città - Oltre a quelli di manutenzione straordinaria strade a cura del Comune, suddivisi in tre zone (A e B urbane e C extra ...

Manutenzione delle Provinciali. Già stanziati 3,3 milioni di euro - Interventi per asfaltature e ripristino delle strade provinciali, investimenti in mobilità sostenibile e potenziamento del trasporto pubblico.