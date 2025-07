Manifestazione contro Libero e il Giornale | Servi dei guerrafondai

Una recente manifestazione davanti alle sedi di "Il Giornale" e "Libero" a Milano ha riunito attivisti di Cambiare Rotta e Potere al Popolo, denunciando presunte ingerenze e infiltrazioni della Digos. Con un messaggio forte contro i media considerati servi dei guerrafondai, i partecipanti hanno voluto sottolineare la necessità di una stampa libera e indipendente. La protesta si inserisce in un contesto già acceso, riflettendo le tensioni tra cittadini e potere mediatico.

Manifestazione davanti alla sede milanese de "Il Giornale" e "Libero", in via dell'Aprica (zona Lancetti), organizzata da Cambiare Rotta e Potere al Popolo. Il presidio, dai connotati "pro pal", aveva per tema anche le presunte infiltrazioni della Digos. Secondo Potere al Popolo, infatti, un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

