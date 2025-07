Manfredi presenta Fico a Confindustria in vista delle Regionali

In un incontro riservato tra i vertici di Confindustria e il sindaco Gaetano Manfredi, si fa largo il nome di Roberto Fico come possibile candidato alla presidenza della Regione Campania. Tra strategie e alleanze emergenti, il dialogo si rivela cruciale per definire il futuro politico della regione, lasciando intravedere una sfida che promette di essere decisiva nelle imminenti elezioni regionali.

Colloquio riservato, a margine dell'assemblea degli industriali di Napoli, tra i vertici locali e nazionali di Confindustria, il sindaco Gaetano Manfredi e due tra quelli che vengono indicati come possibili candidati alla presidenza della Regione: il Cinque Stelle Roberto Fico, che sembra in pole.

Manfredi prova a lanciare Fico: convegno su trasporto pubblico (ma che ne sa l’ex presidente della Camera?) - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sta cercando di convincere il centrosinistra campano a sostenere la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione.

Colloquio riservato, a margine dell'assemblea degli industriali di Napoli, tra i vertici locali e nazionali di Confindustria, il sindaco Gaetano Manfredi e due tra quelli che vengono indicati come possibili candidati alla presidenza della Regione.

