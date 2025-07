Manager di successo e talent scout | parla Alex Pacifico

Alex Pacifico, manager di successo e talent scout, si descrive come un "piccolo operaio sartoriale" che cuce talento su misura per le persone che segue. Dopo aver calcato le scene in prima persona, da oltre dieci anni è il motore invisibile dietro le carriere di numerosi attori emergenti, plasmando sogni e opportunità con passione e dedizione. Scopri come il suo occhio esperto può trasformare il potenziale in autentico successo.

