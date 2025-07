Malore improvviso a Wimbledon match tra Alcaraz e Fritz sospeso

un pomeriggio di tennis che stava regalando emozioni, quando un incidente inatteso ha interrotto tutto, lasciando tutti con il fiato sospeso. La tensione cresce mentre si attendono aggiornamenti sullo stato di salute dell’ignoto spettatore: un evento che ricorderemo a lungo in questo storico torneo. Era il volto imprevedibile di Wimbledon 2025, capace di trasformare una giornata di sport in un momento di forte solidarietà e attenzione collettiva.

Il sole di Londra, tradizionalmente timido anche in piena estate, ha colpito con un’intensitĂ inusuale durante le semifinali di Wimbledon 2025, creando momenti di tensione non solo per gli atleti in campo ma anche per il pubblico sugli spalti. Giovedì 10 luglio, nel corso del match femminile tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova, si è verificato un improvviso malore tra gli spettatori che ha costretto l’arbitro a interrompere la partita. Era appena iniziato il terzo game del primo set quando una donna, seduta tra il pubblico del Centre Court, ha accusato un malessere dovuto, secondo quanto riferito successivamente, alla prolungata esposizione al sole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

