Malore fulminante in spiaggia | l’ultimo saluto al dottor Coppola

Un tragico fulmine a ciel sereno ha sconvolto la comunità di Avellino: il dottor Teodoro Coppola, stimato pediatra e punto di riferimento per la salute dei bambini, ci ha lasciato improvvisamente durante una vacanza a Sapri. La sua carriera, improntata a professionalità e dedizione, lascia un vuoto incolmabile. La sua memoria resterà viva nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e affidargli la cura dei più piccoli.

Era in vacanza con la famiglia a Sapri quando un malore fatale in spiaggia non gli ha lasciato scampo all'eta di 67 anni. La comunità di Avellino piange il dottor Teodoro Coppola, stimato pediatra, un punto di riferimento per la salute dei bambini ad Avellino e nei dintorni. La sua carriera, contraddistinta da un'altissima professionalità e da un forte senso del dovere, si è sempre distinta per l'approccio attento, gentile e rassicurante nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Molte generazioni di genitori si sono affidate a lui, riconoscendo nel suo lavoro non solo competenza medica, ma anche una straordinaria capacità di ascolto e comprensione.

