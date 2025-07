Maiori lite in strada finisce a coltellate | un ferito

Una tranquilla giornata a Maiori si è trasformata in una scena di violenza: una lite per un sorpasso è degenerata in un’aggressione con coltello, lasciando un giovane ferito al volto. L’episodio, avvenuto in via Nuova Chiunzi, ha acceso i riflettori sulla crescente tensione tra giovani in città. La comunità si interroga sulle cause e sulle misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.

Una lite per un sorpasso è degenerata in un’aggressione con un coltello. L’episodio si è verificato in via Nuova Chiunzi, a Maiori, dove un giovane di Tramonti è stato raggiunto e ferito al volto da un altro ragazzo, con cui aveva avuto un alterco per motivi di viabilità alcune ore prima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: maiori - lite - ferito - strada

