Mafia beni per 250mila euro sequestrati a presunti esponenti della famiglia barcellonese

In un’azione decisa contro il crimine organizzato, la Polizia di Stato ha sequestrato beni per 250mila euro a presunti esponenti della famiglia mafiosa di Barcellona. Un colpo duro alla criminalità, che dimostra come lo Stato continui a stringere la morsa sul malaffare. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta alla penetrazione delle mafie nel territorio, sottolineando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini.

Beni per 250mila euro sequestrati a presunti esponenti della famiglia mafiosa barcellonese. La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale procura della Repubblica –. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

