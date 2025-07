Mafia affari e ' pizzo d' arte' a Catania | arrestato il boss Orazio Buda

In un'operazione che scuote Catania, è stato arrestato il boss Orazio Buda, figura di spicco del clan Capello-Carateddi, condannato per associazione mafiosa. L’arresto, eseguito dai finanzieri nell’ambito dell’operazione «Sipario», rappresenta un importante passo nella lotta contro mafia, affari illeciti e il pizzo. La giustizia italiana rinnova il suo impegno nel combattere le radici della criminalità organizzata, proteggendo la legalità e i cittadini.

E’ Orazio Buda, esponente di spicco del clan catanese dei Capello-Carateddi, il destinatario dell’ordine di carcerazione della procura generale eseguito dai finanzieri del Comando provinciale, a seguito di sentenza definitiva di condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso. La misura si inserisce nell’operazione «Sipario». Buda, legato al gruppo di Orazio Provitera, boss della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mafia, affari e 'pizzo d'arte' a Catania: arrestato il boss Orazio Buda

