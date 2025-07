Maestria Squad Battles FUTTIES | grandi premi anche per chi gioca offline su FC 25

I FUTTIES non dimenticano nessuno, nemmeno chi preferisce affrontare Ultimate Team in modalità offline. Con Maestria Squad Battles FUTTIES, puoi ottenere premi importanti semplicemente giocando partite in Squad Battles, contro squadre gestite dall’IA. Un’opportunità pensata per tutti i giocatori che vogliono potenziare la propria rosa senza affrontare la pressione delle modalità online. Completando progressivamente gli obiettivi, potrai ricevere pacchetti non scambiabili e scegliere tra alcuni dei giocatori più amati dell’anno, i cosiddetti “Preferiti dai fan”. Hai a disposizione più di un anno per completare tutte le tappe, quindi potrai affrontare la sfida con i tuoi tempi, senza fretta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Maestria Squad Battles FUTTIES: grandi premi anche per chi gioca offline su FC 25

