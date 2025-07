Maestria Rush FUTTIES | premi esclusivi per chi affronta la modalità Rush su FC 25

Preparati a vivere un'estate all'insegna dell'azione con Maestria Rush FUTTIES! Questa modalità esclusiva di FIFA Ultimate Team offre partite rapide, emozionanti e ricompense irresistibili. Sfida te stesso in un percorso ricco di premi speciali, tra cui pack rari e i tuoi giocatori preferiti dai fan. È il momento di dimostrare la tua abilità e conquistare ricompense uniche: scopri come affrontare al meglio questa sfida frenetica!

L’estate dei FUTTIES si espande anche nella modalità più rapida e frenetica di Ultimate Team: Rush. Con il nuovo obiettivo Maestria Rush FUTTIES, EA Sports premia chi si tuffa in questa esperienza alternativa, perfetta per chi cerca partite veloci, azione continua e grandi ricompense. Attraverso un percorso diviso tra partite giocate e partite vinte, potrai ottenere pack rari non scambiabili e giocatori “Preferiti dai fan” a scelta, tra le carte più apprezzate dell’anno. Hai oltre 12 mesi di tempo per completare tutti gli step, quindi potrai avanzare senza pressioni, anche giocando solo pochi match alla volta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com