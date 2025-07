Maestria Rivals FUTTIES | premi speciali per chi gioca in Division Rivals su FC 25

Con l’arrivo dei FUTTIES, EA Sports rinnova l’entusiasmo di Division Rivals, la modalità competitiva di FIFA Ultimate Team. Attraverso il nuovo obiettivo Maestria Rivals FUTTIES, i giocatori possono conquistare premi esclusivi semplicemente mettendosi alla prova online. Completando gli step, sbloccherai pacchetti rari e potrai scegliere tra i “Preferiti dai fan”. Non perdere questa occasione: la gloria ti aspetta sul campo!

Con l'arrivo dei FUTTIES, EA Sports celebra anche la modalità competitiva per eccellenza di Ultimate Team: Division Rivals. Grazie al nuovo obiettivo Maestria Rivals FUTTIES, hai la possibilità di ottenere ricompense importanti semplicemente giocando partite online contro altri utenti. Completando gradualmente gli step previsti, sbloccherai pacchetti rari non scambiabili e avrai l'opportunità di scegliere tra i giocatori "Preferiti dai fan", alcuni tra i più amati dell'intera stagione. Questo obiettivo speciale resta disponibile per oltre un anno, quindi potrai affrontarlo con i tuoi ritmi senza rischiare di perderti i premi.

