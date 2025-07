Maestria Draft FUTTIES | celebra l’estate giocando in Draft su FC 25

ama mettersi alla prova, scoprire nuove strategie e conquistare ricompense esclusive. Con Maestria Draft FUTTIES, l'estate si trasforma in un'occasione imperdibile per elevare il proprio gioco e vivere l'emozione del calcio come mai prima d'ora. Preparati a sfidare te stesso e a festeggiare ogni vittoria lungo questo entusiasmante percorso!

L’evento FUTTIES porta con sé una nuova serie di obiettivi tutta da completare, dedicata a uno dei formati di gioco più amati di Ultimate Team: la modalità Draft. Con Maestria Draft FUTTIES, EA Sports premia i giocatori più attivi e costanti in questa modalità, offrendo pack rari e oggetti giocatore “Preferiti dai fan” a scelta lungo un percorso che si estende fino a 50 partite. Questa sfida, disponibile per oltre un anno, è perfetta per chi ama variare le proprie rose, testare nuove combinazioni e puntare a grandi premi giocando partite rapide e competitive. Ecco il dettaglio dei traguardi da completare: Gioca 1 partita in Draft Ricompensa: Pacchetto 2x 84+ Giocatori Oro Rari (non scambiabile). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Maestria Draft FUTTIES: celebra l’estate giocando in Draft su FC 25

In questa notizia si parla di: draft - futties - maestria - celebra

FIFA 19: torna Futties, evento che celebra la stagione Ultimate Team - Ieri 3 luglio ha preso il via Futties, che fino al 14 agosto vi fornirà una seconda opportunità per ottenere alcuni dei migliori Oggetti Speciali e Sfide Creazione Rosa della stagione 2018/2019. Si legge su everyeye.it

FIFA 23 FUTTIES Draft(XP) objective: How to obtain free ... - Sportskeeda - This includes the FUTTIES Draft objective, which offers free versions of Cody Gakpo and other players. Lo riporta sportskeeda.com