Maddalena rifiuta l' orale si lamenta dei docenti che non vogliono scoprire la vera me | Galiano risponde a Gramellini

Maddalena Bianchi, adolescente di Belluno, sceglie di rifiutare l’orale della maturità, lamentando un sistema scolastico troppo focalizzato sui voti e privo di empatia. La sua scelta ha acceso un dibattito più ampio sulla reale funzione della scuola e sul ruolo degli insegnanti. Tra le critiche di Maddalena e la risposta di Galiano a Gramellini, emerge una riflessione urgente: quanto sia fondamentale riscoprire il valore umano nel percorso formativo.

«I prof pensano solo ai voti, a scuola manca empatia, troppa competizione». Maddalena Bianchi, studentessa liceale di Belluno, in un'intervista al Corriere Veneto ha spiegato perché ha rifiutato l'esame orale alla maturità. Il suo è il secondo caso in Veneto nel giro di pochi giorni dopo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Maddalena Bianchi, 19 anni, si è presentata alla maturità al liceo Galilei di Belluno ma ha scelto di non sostenere il colloquio. Al suo posto ha pronunciato un discorso contro il sistema scolastico, che ritiene troppo centrato sulla competizione e poco attento al Vai su Facebook

Un altro studente rifiuta l'orale alla maturità, è il terzo caso in Veneto - Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all'esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. Come scrive ansa.it

Ancora uno studente che rifiuta l'esame orale della maturità: protesta contro il sistema dei voti - al liceo classico Canova di Treviso dove un diciottenne è passato all'esame con poco più di 60 su cento. Segnala msn.com