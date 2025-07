Maddalena Bianchi la studentessa che ha deciso di non fare la prova orale alla maturità | Da Valditara aspettavo altro

Maddalena Bianchi, studentessa di Belluno, ha deciso di non sostenere la prova orale della maturità, suscitando una riflessione profonda sul ruolo dell’ascolto e del dialogo nel sistema scolastico italiano. La sua scelta, condivisa attraverso i canali della Rete degli Studenti Medi, mette in discussione le risposte ufficiali e invita a un confronto più aperto e costruttivo. È forse il momento di ascoltare davvero gli studenti per migliorare il nostro futuro educativo...

«La risposta del ministro Valditara mi ha fatto riflettere: se degli studenti hanno deciso di non sostenere l’ultima parte dell’esame -cosa che non era in alcun modo vietata, almeno fino ad ora – per esporre la loro visione del sistema scolastico, perché non ascoltarli cercando di risolvere i problemi da loro dichiarati? ». Queste le parole, diffuse tramite la Rete degli Studenti Medi, di Maddalena Bianchi, la studentessa di Belluno che in questi giorni ha deciso di non sostenere gli esami orali alla Maturità, sulla scia di un altro giovane a Padova, Gianmaria Favaretto. La ragazza replica alle parole del ministro dell’Istruzione Valditara, il quale ha annunciato ieri una stretta per rendere obbligatorio sostenere tutte le prove all’ultimo anno di istituto o liceo. 🔗 Leggi su Open.online