Macron altro record | Francia mai così povera

In un contesto in cui le promesse di abbattere la povertà sembrano svanire nel nulla, la Francia si trova a raggiungere livelli allarmanti mai visti dal 1996. Nonostante le ambizioni di Emmanuel Macron, il paese registra un aumento del tasso di povertà al 15,4%, confermando che anche le parole più ambiziose devono confrontarsi con una realtà dura e spesso ignorata. È un chiaro segnale di come le sfide sociali richiedano azioni concrete e non solo promesse.

Parigi. Anche il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, aveva come piano quello di “abolire la povertà”, alla stregua di Luigi di Maio. Ma l’inquilino dell’Eliseo non solo non l’ha “abolita”: l’ha portata ai massimi livelli dal 1996. È quanto emerge dallo studio annuale dell’Insee, l’Istituto nazionale di statistica francese, relativo al 2023. Uno studio secondo cui il tasso di povertà in Francia è salito al 15,4%. Nel dettaglio, oltre 9,8 milioni di francesi vivono sotto la soglia minima (1.288 euro mensili per una persona sola, ovvero il 60% del reddito medio nazionale) e 650. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Macron, altro record: Francia mai così povera

In questa notizia si parla di: macron - francia - altro - record

Comizi e sparate sull’atomica: Macron sabota la pace a Kiev per restare a galla in Francia - In un momento di crescente tensione internazionale, Macron sembra sabotare la pace a Kiev per mantenere il consenso in Francia.

Francia, è record di povertà. Crescono le disuguaglianze: mai così alte dal 1996. E Macron rischia un’altra sfiducia Vai su X

All’arrivo alla base RAF di Northolt, a ovest di Londra, per la visita di Stato francese in Gran Bretagna, Brigitte Macron ha ignorato la mano che il... Vai su Facebook

Il presidente francese Macron vuole imporre un divieto dei social media ai minori (e i Paesi che lo hanno già deciso); Macron tifa da solo, per Francia-Israele stadio vuoto da record; Emmanuel Macron minimizza il video del presunto schiaffo di Brigitte, ma spunta il labiale della moglie.

Starmer-Macron, patto su nucleare: «Monito a nostri nemici» - I due leader hanno firmato la cosiddetta “dichiarazione di Northwood”, dal nome della base militare che hanno visitato insieme, che prevede una cooperazione bilaterale più stretta su sicurezza e difes ... Si legge su ilsole24ore.com

Macron, la gaffe dopo il caldo record del 2022 in Francia: «Chi ... - DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI — È stato un fine anno particolarmente caldo in Francia, con i record di 24 gradi a Dax e di 23 gradi a Biscarrosse, sulla costa atlantica. Lo riporta corriere.it