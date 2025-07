Lutto enorme per l’Italia la triste notizia poco fa

un faro di pensiero critico e innovazione. La sua morte rappresenta una perdita incolmabile per la nostra memoria collettiva, ma il suo lascito continuerà a ispirare generazioni di appassionati e studiosi. Goffredo Fofi, un grande protagonista della cultura italiana, ci lascia un’eredità che non smetterà mai di illuminare il nostro cammino.

Il mondo della cultura italiana saluta una delle sue figure più incisive e controcorrente. Goffredo Fofi, morto all'età di 87 anni, lascia dietro di sé un'eredità culturale imponente e una scia di riflessioni che hanno attraversato oltre mezzo secolo di storia. Nato nel 1937 e cresciuto tra la Sicilia e la Campania, Fofi ha vissuto in prima persona i cambiamenti sociali e politici che hanno segnato l'Italia del dopoguerra, facendo della cultura uno strumento di lotta e consapevolezza. Dagli anni Sessanta in poi è stato protagonista di un'intensa attività intellettuale, partecipando ai movimenti giovanili, promuovendo dibattiti pubblici, scrivendo per testate nazionali e fondando riviste come Lo Straniero e Gli Asini.

