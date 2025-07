L' uomo evaso dal carcere che canta e balla per strada | arrestato

Un uomo evaso dal carcere, celebre per i suoi momenti di danza e canto in strada, è stato finalmente arrestato a Milano. Ricercato dopo aver ottenuto un permesso di lavoro e poi sparito nel nulla, ha catturato l'attenzione delle forze dell'ordine durante controlli nelle stazioni. La sua fuga, durata settimane, si è conclusa con un gesto che ha sorpreso tutti, dimostrando ancora una volta come la legge non conosca scappatoie.

Ballava e cantava per strada, ma era ricercato. È stato ritrovato a Milano un uomo di 53 anni che, in carcere a Novara, aveva ottenuto il permesso di uscita per il lavoro, ma non aveva fatto rientro. L’intervento Martedì 8 luglio la polizia ferroviaria, durante i controlli in stazioni e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

