L’Università di Firenze in Giappone per il progetto su medicina di precisione e robotica

L’Università di Firenze si apre al mondo con un progetto pionieristico in Giappone, unendo medicina di precisione e robotica per rivoluzionare il futuro della salute. Il 17 e 18 luglio all’Expo di Osaka, "T-Power: Life Sciences Made in Tuscany" metterà in mostra l’eccellenza della ricerca toscana, che si propone di salvare, potenziare e connettere vite attraverso tecnologia d’avanguardia e innovazione scientifica. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte di curare si trasforma in un’opportunità globale.

Firenze, 11 luglio 2025 - La ricerca made in Tuscany protagonista in Giappone con un progetto che unisce tecnologia d’avanguardia, salute e arte, nel segno dell’eccellenza scientifica. Il 17 e il 18 luglio all’Expo di Osaka andrà in scena "T-Power: Life Sciences Made in Tuscany. Innovating for Saving, Empowering, and Connecting Lives", progetto coordinato dall’Università di Firenze e dedicato alle Scienze della Vita che vede Unifi alla guida di un partenariato composto dagli Atenei di Pisa, Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale di Ottica (Cnr-Ino). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Università di Firenze in Giappone per il progetto su medicina di precisione e robotica

In questa notizia si parla di: firenze - progetto - università - giappone

Prato dice no alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze, Giani: “Il progetto non li coinvolge” - Prato smentisce di aver espresso un parere negativo sulla nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Il governatore Eugenio Giani ha chiarito che, da un punto di vista tecnico, il Comune di Prato non ha coinvolgimento diretto nel progetto, smentendo qualsiasi presa di posizione ufficiale della città.

L'Orchestra Popolare del Parco vola in Giappone! L'Orchestra Popolare del PNALM è un'iniziativa di valorizzazione e promozione della musica popolare dei territori abruzzesi, laziali e molisani del Parco, nata come idea nel corso del centenario del Parc Vai su Facebook

L’Università di Firenze in Giappone per il progetto su medicina di precisione e robotica; Expo Osaka, al Padiglione Italia 5 università insieme per presentare il progetto “Make Italian Culture Alive”; Festival del Cinema Giapponese in Toscana 2025.