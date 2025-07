L' unica cosa che devi fare è un figlio | picchia la fidanzata di 17 anni davanti ai genitori Temevo mi uccidessero

Una scena di violenza che lascia senza fiato: una ragazza di 17 anni, sotto l'incubo di un'aggressione in casa, riesce a chiamare disperatamente la madre, che interviene tempestivamente. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale riconoscere e combattere la violenza sulle donne, anche quando sembra che nessuno intervenga. È ora di agire per proteggere chi è più vulnerabile e garantire un futuro di rispetto e sicurezza per tutti.

"Ti prego, corri": una chiamata disperata alla mamma, che è riuscita a far partire mentre veniva picchiata dal fidanzato dopo una cena a casa dei "suoceri". Una ragazza di 17 anni è riuscita a salvarsi così dall'aggressione del ragazzo, che i genitori di lui non avrebbero fatto nulla per fermare. 🔗 Leggi su Today.it

