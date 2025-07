L' ultimo gesto l' impatto con la Bmw e il volo sull' asfalto Così è morta Gaia Costa

Tragedia drammatica nel cuore di Porto Cervo, dove Gaia Costa, 24 anni, ha perso la vita in un attimo. L’ultimo gesto di speranza: sollevare un braccio nel tentativo di fermare l’auto, ma purtroppo il destino è stato implacabile. La scena, segnata da un impatto devastante e un volo sull’asfalto, ha lasciato un vuoto incolmabile. Un incidente che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante e quanto sia preziosa ogni singola vita.

Sarebbe morta nel giro di pochi minuti Gaia Costa, la 24enne travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali nel centro di Porto Cervo, in Sardegna, martedì pomeriggio. Come riferiscono alcuni testimoni, la giovane avrebbe sollevato un braccio nel tentativo di fermare la Bmw che era sulla sua traiettoria, purtroppo invano. La donna che era alla guida dell'utilitaria, Vivian Alexandra Sphor, manager di rinomata fama e moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Sphor, è stata iscritta nel registro degli indagati nel fascicolo per omicidio stradale aperto dalla procura di Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ultimo gesto, l'impatto con la Bmw e il volo sull'asfalto. Così è morta Gaia Costa

