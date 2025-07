L' ultimo gesto e il volo sull' asfalto | così è morta Gaia La manager tedesca | Sgomento e dolore

Un tragico incidente scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane manager di 24 anni, perde la vita in un attimo sulla strada. Il suo ultimo gesto, sollevare un braccio nel tentativo di fermare l'auto, rimarrà impresso nei ricordi di chi ha assistito a quella drammatica scena. La perdita di Gaia, così prematura, mette in luce quanto la fatalità possa colpire anche nei momenti più quotidiani, lasciando uno strazio indelebile.

Sarebbe morta nel giro di pochi minuti Gaia Costa, la 24enne travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali nel centro di Porto Cervo, in Sardegna, martedì pomeriggio. Come riferiscono alcuni testimoni, la giovane avrebbe sollevato un braccio nel tentativo di fermare la Bmw che era sulla sua traiettoria, purtroppo invano. La donna che era alla guida dell'utilitaria, Vivian Alexandra Sphor, manager di rinomata fama e moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Sphor, è stata iscritta nel registro degli indagati nel fascicolo per omicidio stradale aperto dalla procura di Tempio Pausania.