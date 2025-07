Lucumi Inter il Bologna insiste per il rinnovo ma non mancano i club interessati | Non è escluso che anche i nerazzurri…

Il futuro di John Lucumi, il talento colombiano del Bologna, è sulla bocca di tutti. Nonostante il club emiliano insista per il rinnovo, diversi top club italiani sono pronti a sfidare la concorrenza e mettere le mani sul difensore classe 1997. La sua crescita esponenziale e le prestazioni solidissime hanno attirato l’interesse di numerosi team di prestigio, tra cui, forse, anche i nerazzurri. La sfida tra club è appena iniziata, e il suo prossimo passo potrebbe cambiare le sorti della Serie A.

Lucumi Inter, il Bologna insiste per il rinnovo ma non mancano i club interessati: «Non è escluso che anche i nerazzurri.». Lo scenario. Il futuro di John Lucumi, difensore centrale del Bologna, è sempre più in discussione. Dopo aver mostrato solidità nelle ultime stagioni con il club emiliano, Lucumi ha attirato l'attenzione di vari top club italiani. Il 26enne colombiano, che ha dimostrato grande abilità sia nel gioco aereo che nella lettura della partita, è stato accostato al calciomercato Inter, con la squadra milanese che potrebbe tornare alla carica se non dovessero concretizzarsi gli altri obiettivi per la difesa.

