Lucia Zani chi è la terza figlia di Laura Ziliani la vigilessa uccisa per mano delle altre due ragazze Silvia e Paola

Lucia Zani, terza figlia di Laura Ziliani, vive oggi a Brescia, lontana dal dolore e dai segreti di una tragedia che ha scosso la sua famiglia. A 29 anni, con un ritardo cognitivo seguito da un assistente, ha affrontato con coraggio il peso di un passato oscuro, segnato dall’omicidio della madre e dall’ombra delle sorelle Silvia e Paola. La sua voce, intrisa di rabbia e dolore, rivela un desiderio di giustizia ancora irrisolto.

A lei la madre aveva intenzione di destinare buona parte dell'eredità . Oggi che Laura Ziliani non c'è più, sua figlia Lucia Zani, unica delle tre a non essere coinvolta nell'omicidio della vigilessa, vive a Brescia. La ragazza, 29 anni, ha un ritardo cognitivo ed è seguita da un badante, ma dell'episodio tragico che ha distrutto la sua famiglia l'8 maggio del 2021 ha parlato a più riprese. «Se la sono cercata, ora devono pagare», ha detto in una delle sue ultime dichiarazioni, riportate da Fanpage. Lucia Zani, la sorella di mezzo che aveva un rapporto speciale con la madre. È rimasta definitivamente sola, Lucia, dopo che nel 2012 aveva perso il padre, scomparso all'età di 53 anni travolto da una valanga in Val d'Avio e dopo che, nel maggio del 2021, le altre due sorelle, Silvia e Paola, avevano ucciso la madre a Temù, piccolo comune di Brescia, con l'aiuto di Mirto, fidanzato di entrambe.