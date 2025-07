Lucia Lagrasta chi era la moglie di Lino Banfi | Abbiamo fatto la fuitina e ci siamo sposati

Lucia Lagrasta, conosciuta anche come Lucia Zagaria, è stata la compagna di vita di Lino Banfi per oltre sei decenni. Nata nel 1938 e scomparsa nel 2023 all’età di 85 anni, ha condiviso con l’attore un amore profondo e duraturo. La loro storia, fatta di passione e sacrifici, si è intrecciata con momenti di grande difficoltà, soprattutto a causa della malattia di Alzheimer che ha affrontato con coraggio. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per Banfi e per tutti i loro cari.

Lucia Lagrasta (in Zagaria), la moglie di Lino Banfi nasce nel 1938 e muore nel 2023 a 85 anni. L'amata moglie di Lino Banfi Lucia Zagaria è stata la moglie e compagna di vita del noto attore per 60 anni. La donna era da tempo malata di alzheimer, malattia che lo stesso Banfi non riusciva ad accettare, come da lui stesso dichiarato: «Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei». Lucia Zagaria è stata il pilastro della vita di Lino Banfi, incorragiandolo e sostenendolo fin dai primi momenti della sua carriera.

Lino Banfi compie 89 anni, il dolore per la moglie morta, la lite con Alvaro Vitali, il seminario e la povertà da giovane: «Vendevo rolex falsi» - Lino Banfi, il celebre "nonno d’Italia", compie 89 anni portando con sé una carriera ricca di successi e storie di vita intense.

