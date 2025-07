Lucca Napoli il club campione d’Italia spinge per il centravanti dell’Udinese | c’è già un accordo tra l’entourage del bomber e gli azzurri! Tutti i dettagli

Il Napoli, campione d'Italia, si prepara a rinforzare il suo attacco con un colpo importante: Lorenzo Lucca dell’Udinese. La trattativa è ormai in fase avanzata, con un accordo quasi raggiunto tra l’entourage del bomber e gli azzurri, mettendo in discussione le possibilità di Juventus e altre big. La strategia del club partenopeo mira a consolidare il roster per la prossida stagione, e questa operazione potrebbe rappresentare il colpo decisivo.

Lucca Napoli, siamo alla stretta finale per il passaggio del bomber dell’Udinese in Campania: tutti i dettagli che mettono fuori gioco la Juve. Il Napoli continua a lavorare intensamente sul mercato per rinforzare il proprio attacco e una delle trattative più calde riguarda il giovane centravanti Lorenzo Lucca. Il giocatore dell’ Udinese è al centro delle discussioni tra i partenopei e il club friulano, con l’intento di definire in fretta l’affare. I dettagli della trattativa. Secondo quanto ha detto Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, il Napoli ha deciso di dare un’accelerata alla trattativa per Lucca, con l’obiettivo di bloccarlo definitivamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Napoli, il club campione d’Italia spinge per il centravanti dell’Udinese: c’è già un accordo tra l’entourage del bomber e gli azzurri! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - centravanti - udinese

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

#Lucca è corteggiato anche da Atalanta e Milan, il #Napoli è fermo a 35 milioni (CorSport) L'Udinese ne chiede 40, e l'Atalanta sembra disposta ad accontentarli. Il centravanti ha già un accordo con il Napoli per un contratto di cinque anni. Vai su X

De Maggio: "Sono convinto di quello che dico. Il Napoli ha già preso Lorenzo Lucca e a breve lo ufficializzerà. Ma non si fermerebbe solo all'arrivo del centravanti dell'Udinese. Perché con la cessione di Victor Osimhen arriverebbero due attaccanti. Inoltre con Vai su Facebook

Lucca nel mirino del Napoli: il centravanti dell’Udinese ha già detto sì; Napoli-Lucca: scatta l'asta. Milan e Atalanta da respingere; Calciomercato Udinese, Lucca all'asta: la situazione tra Atalanta, Napoli e Milan.

Lucca nel mirino del Napoli: il centravanti dell’Udinese ha già detto sì - Con Darwin Núñez momentaneamente fuori portata, il Napoli guarda anche a profili più accessibili, e uno dei preferiti è Lorenzo Lucca. Da ilnapolionline.com

Romano: "Lucca: patto tra i dirigenti del Napoli e dell'Udinese. Nunez costa troppo" - I rapporti tra la società azzurra e l'Udinese sono molto buoni. Scrive msn.com